Умар — о следующем поединке: «Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном»

«Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Напомним, Умар победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в рамках UFC 324.
О’Мэлли — после победы над Ядуном: «Петр, ты хочешь реванш, а я — пояс. Давай устроим этот бой!».
Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем».
