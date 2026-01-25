Петр Ян: «Я не выбираю себе соперников. Тот, кого поставят передо мной UFC, отправится в глубокие воды»

«Я не выбираю себе соперников. Тот, кого поставят передо мной UFC, отправится в глубокие воды», — написал Ян в соцсетях.
Напомним, О’Мэлли победил Суна Ядуна на UFC 324.
Умар — о следующем поединке: «Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном».
Ян в соцсетях: «Только проснулся. Что-то важное случилось?».
