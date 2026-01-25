Ричмонд
Гэтжи планирует провести следующий бой против Топурии

Ранее американец победил Пэдди Пимблетта.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи планирует провести следующий поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанца Илии Топурии. Об этом ТАСС рассказали в команде Гэтжи.

«Джастин хочет боя против Топурии. Дальше от UFC зависит, когда они его проведут», — сказали в команде бойца.

В ночь на воскресенье Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе. Первое место в рейтинге UFC в легком весе занимает россиянин Арман Царукян.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше