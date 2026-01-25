Гэтжи планирует провести следующий бой против Топурии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи планирует провести следующий поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанца Илии Топурии. Об этом ТАСС рассказали в команде Гэтжи.
«Джастин хочет боя против Топурии. Дальше от UFC зависит, когда они его проведут», — сказали в команде бойца.
В ночь на воскресенье Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе. Первое место в рейтинге UFC в легком весе занимает россиянин Арман Царукян.
