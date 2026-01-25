Тренер Нурмагомедова объяснил, почему Умар не нокаутировал Фигередо в UFC

«Я думаю, Умар нокаутировал бы его, если бы мог. Но Фигейредо хорошо сражался. Он не был простым соперником, хотя так могло показаться, потому что Умар был готов, а наш план на бой был безупречен. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, что решит UFC. Но Умар готов снова драться, сколько бы боев ему ни пришлось провести, прежде чем он получит еще одну возможность (побороться за титул)», — сказал Мендес.