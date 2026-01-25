Ричмонд
Тренер Нурмагомедова объяснил, почему Умар не нокаутировал Фигередо в UFC

На турнире UFC 324 Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Дейвесона Фигередо в бою легчайшего веса.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РБК Спорт

Россиянин Умар Нурмагомедов не смог нокаутировать бразильца Дейвесона Фигередо в бою UFC из-за достойного сопротивления последнего. Об этом «РБК Спорт» рассказал Хавьер Мендес — американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова, в которой тренируется Умар.

«Я думаю, Умар нокаутировал бы его, если бы мог. Но Фигейредо хорошо сражался. Он не был простым соперником, хотя так могло показаться, потому что Умар был готов, а наш план на бой был безупречен. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, что решит UFC. Но Умар готов снова драться, сколько бы боев ему ни пришлось провести, прежде чем он получит еще одну возможность (побороться за титул)», — сказал Мендес.

В ночь на 25 января Нурмагомедов победил Фигередо в бою легчайшего веса на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Судьи единогласным решением отдали победу россиянину. Перед боем Фигередо провалил взвешивание, из-за чего 25% гонорара отошли Нурмагомедову.

Теперь в активе 29-летнего Нурмагомедова 20 побед и одно поражение в ММА.

На счету 38-летнего Фигередо 25 побед, шесть поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ранее он дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе (в 2020 и 2022 годах).

До этого поединка в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Нурмагомедов располагался на втором месте, Фигередо — шестым. Действующим чемпионом является россиянин Петр Ян.

