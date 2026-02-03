Александр Емельяненко стал заслуженным работником физкультуры Ингушетии

НАЛЬЧИК, 3 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал заслуженным работником физической культуры Ингушетии, сообщило правительство региона.
«Указом главы Ингушетии российскому борцу смешанных единоборств Александру Емельяненко присвоено звание “Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что почетное звание присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта региона, а также за личные заслуги в подготовке спортсменов.
«Мы ценим ваш труд и преданность делу развития спорта. Благодаря вашим усилиям многие молодые ребята получают мотивацию заниматься физической культурой и достигать высоких результатов», — подчеркнул первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев, вручая спортсмену награду.