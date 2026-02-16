Хабиб — о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работам над этим»

«PFL предлагают Усману три боя в 2026-м. Ислам вернется в июне-июле, может быть, точно не знаю. После Рамадана он будет драться. Мы работаем над его следующим боем», — сказал Хабиб.
Напомним, Махачев не дрался с ноября, когда победил Джека Делла Маддалену.
Усман Нурмагомедов в начале февраля победил Алфи Дэвиса.
