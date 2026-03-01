Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян напал на соперника по окончании схватки по борьбе, спровоцировав массовую драку на турнире в США

В Аризоне (США) прошел турнир RAF 06, где в схватке по вольной борьбе сошлись российский боец UFC Арман Царукян и американский борец Джорджио Пуллас. Поединок завершился победой Царукяна со счетом 5:3, однако ключевые события развернулись уже по его окончании.

Источник: Getty Images

С первых секунд встреча была наполнена провокациями. Пуллас начал поединок с пощечины, спровоцировав ответные действия Царукяна. Арман довел схватку до победы, а по ее окончании набросился на соперника и нанес удар в партере, отправив Пулласа в нокаут. Произошедшее мгновенно спровоцировало массовую драку с участием представителей команд. Организаторам потребовались усилия, чтобы разнять участников потасовки и восстановить порядок на арене.

Официальные комментарии от спортсменов и организаторов пока не поступали. О возможных дисциплинарных санкциях в отношении участников инцидента также не сообщается.