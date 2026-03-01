Царукян напал на соперника по окончании схватки по борьбе, спровоцировав массовую драку на турнире в США

С первых секунд встреча была наполнена провокациями. Пуллас начал поединок с пощечины, спровоцировав ответные действия Царукяна. Арман довел схватку до победы, а по ее окончании набросился на соперника и нанес удар в партере, отправив Пулласа в нокаут. Произошедшее мгновенно спровоцировало массовую драку с участием представителей команд. Организаторам потребовались усилия, чтобы разнять участников потасовки и восстановить порядок на арене.