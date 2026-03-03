UFC поднял бонусы вдвое, дает 25 000 за досрочки, но зрелища и финишей вообще не прибавилось. Почему?

Когда UFC подписался на Paramount, одним из главных ожиданий было повышение гонораров и бонусов. Если новый партнер дает 7 миллиардов, насколько же богаче станут бойцы?
Гонорары в итоге не выросли, зато к первому турниру в 2026-м лига объявила о повышении бонусов. Выступление и Бой вечера подняли вдвое — до 100 000 долларов, а всем, кто в эти бонусы не попадет, но закончит бой досрочно, дадут по 25 000. Новость приняли с единодушным выводом — зрелищность и процент финишей точно вырастут, особенно будут убиваться бойцы из прелимов, для коих 25 000 — хорошая прибавка.
После пяти турниров можно с выборкой посчитать — действительно ли финишей стало больше.
- 46,15% финишей на UFC Mexico: Морено vs Кавана.
- 35,71% — UFC Houston: Стрикленд vs Эрнандес.
- 30,77% — UFC Vegas: Баутиста vs Оливейра.
- 53,85% — UFC 325: Волкановски vs Лопес 2.
- 45,45% — UFC 324: Гэтжи vs Пимблетт.
Как видим, процент досрочных побед болтается на том же уровне, где был всегда. В 2025-м средний процент был 50%, последние 10 лет — 49,1%.
Может, выросла зрелищность, бои решениями стали ярче? Нисколько. Все то же самое, может, даже и хуже — пока куча скучнейших поединков. С посещаемостью тоже звоночки: на турнир в Мексике недопродано 3500 билетов (первый за 3 года ивент в Мексике без аншлага). Пустые места в Хьюстоне, Вегасе и даже Австралии. Культура боления тоже никак не поменялась — поддерживают вяло, на прелимах пустоты такие же, как и всегда, — народ подтягивается только к главным боям.
Теперь давайте поймем, почему повышение бонусов не привело к увеличению финишей и зрелищности и не приведет.
1) Мотивация драться ярко уже давно встроена в систему. Все понимают, что финиши меняют жизнь и карьеру. Поэтому ограничитель не деньги, а реальность спорта. Помните, когда Дана на UFC 304 поднял бонусы до $ 100 000 под давлением Бобби Грина? Тот вкинул на конфе, и Дана снова повелся, как на UFC 300. Итог? 5 финишей в 14 боях, скучнейший кард. После ивента Уайт разнес бойцов и зарекся больше никогда не поднимать бонусы.
2) Поражение стоит дороже, чем прибавка в 25 000 и 50 000. Можно, подравшись рискованно, получить сотрясение и выбыть на полгода. Можно проиграть и сразу пойти под увольнение. Можно психологически сломаться от поражения, потерять уверенность. Можно потерять спонсоров и так далее. Ты много лет хотел попасть в UFC, провел тяжелый кэмп, потратился — и сразу с первого боя лезть под огонь? Рисковать ради 25 000 нет смысла даже третьесортным бойцам, а уж топовым так тем более. Для них это и не деньги, и в контрактах за досрочки у них уже прописаны поощрения. И на таком уровне эти ребята, что проигрывать (= неоправданно рисковать) они не захотят и за миллион.
3) У зрелищности на этом уровне есть свой потолок, не просто так все эти годы она выше 49−50 процентов не поднимается. Все толковые бойцы умеют от всего защищаться. Как бы ты ни рисковал, желания мало, нужно и умение. Например, способность задрать темп, что очень непросто. Разрыв в навыках, наоборот, будет сокращаться, поскольку все во всем прибавляют. Чтобы радикально поднять количество финишей, нужно делать мисматчи, а это навредит спорту. Потолок зрелищности есть вообще в любом виде спорта, и этот потолок неподнимаем. В шахматах большинство игр — это сухие ничьи. В борьбе половина схваток — толкотня и швунги, в футболе самый популярный счет 1:0 и 1:1 (и как минимум половина матчей с 1:0 — скучные) и так далее.
4) Не забывайте, что с ростом бонусов повысится и доля менеджера+тренера+зала. Все они по праву затребуют больший процент, чем с 50 000. И 50 тысяч, и 25 тысяч — это все равно небольшие деньги, психологический эффект пройдет, и к ним быстро привыкнут.
И давайте вникнем в суть каждого бонуса. Выступление вечера завязано больше на навыках, чем на желании рисковать (не просто так лидер по PON с большим отрывом — Чарльз Оливейра, виртуоз БЖЖ). Нужно сделать яркий нокаут, сабмишен или решение уровня Хабиб — Барбоза. От того, что тебе покажут 100 тысяч вместо 50, навыков не прибавится. И сопернику тоже обещают 100 вместо 50, его желание прибавится и уравновесит твое. Суть не изменится.
Бой вечера — их вообще никогда не дают больше одного на кард, поэтому надеяться на него и рисковать всем вообще глупо. Очень многое должно сложиться, чтобы поединок стал Боем вечера, тут одно твое желание ничего не решит. Просто зарубиться с ходу, как Бараньевски — Аслан, искусственно форсируя Бой вечера, — это может дать обратный эффект. За минуту вымахаетесь и потом два раунда будете висеть друг на друге. Или будет быстрый нокаут, но с сотрясением, 8-месячным отстранением и минусом по деньгам.
Охота за бонусом вообще где-то может и навредить. Пуляев после боя с Готье рассказывал, что камерунец так хотел бонус, что не стал его добивать на земле. За ТКО бонус бы не дали, он хотел чистый КО со стойки и поэтому вернулся на ноги. В итоге досрочного исхода в бою вообще не было.
Так что ни повышения зрелищности, ни повышения процента финишей ждать не стоит, хоть бонусы сделают по 500 000. Но продвинуть интерес к спорту и своему продукту UFC абсолютно по силам, для этого надо идти вглубь, решать настоящие проблемы. Как поднять культуру боления, как лучше раскручивать бойцов (они давно это забросили), как оживить предтурнирные пресс-конференции, которые стали невыносимо скучными, как отбирать для своих мероприятий более талантливых, а не более лояльных журналистов, как сильнее делать контент (особенно промо, постеры, интервью и закулисные съемки), как наладить селекцию, чтобы находить больше потенциальных звезд, и так далее.
Есть ощущение, что с Даной Уайтом UFC уже лет 5−7 как уперся в потолок по продакшену. Нет, Дану нельзя, конечно, никуда убирать, он должен оставаться лицом компании, но продакшен (= творчество) можно было бы поручить кому-то другому.
Никита Горшенин