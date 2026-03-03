UFC поднял бонусы вдвое, дает 25 000 за досрочки, но зрелища и финишей вообще не прибавилось. Почему?

3) У зрелищности на этом уровне есть свой потолок, не просто так все эти годы она выше 49−50 процентов не поднимается. Все толковые бойцы умеют от всего защищаться. Как бы ты ни рисковал, желания мало, нужно и умение. Например, способность задрать темп, что очень непросто. Разрыв в навыках, наоборот, будет сокращаться, поскольку все во всем прибавляют. Чтобы радикально поднять количество финишей, нужно делать мисматчи, а это навредит спорту. Потолок зрелищности есть вообще в любом виде спорта, и этот потолок неподнимаем. В шахматах большинство игр — это сухие ничьи. В борьбе половина схваток — толкотня и швунги, в футболе самый популярный счет 1:0 и 1:1 (и как минимум половина матчей с 1:0 — скучные) и так далее.