Тактаров готов вернуться в США ради футбола: «Год не был в Америке и совсем не скучаю»

Российский ветеран ММА и актер Олег Тактаров высказался о возможном возвращении в Соединенные Штаты Америки.

Источник: Соцсети

Тактаров жил в США с 1994 по 2005 год, снимаясь в голливудских фильмах.

"Я уже год не был в Америке и совсем по ней не скучаю. Помню, как раньше мне реально не хватало американского образа жизни, каких-то идей, новых знакомств и всего остального. Это у меня закончилось еще в нулевых, а сейчас вообще не тянет. Лучше поеду куда-нибудь, где еще не был.

Если и вернусь в США, то летом на чемпионат мира по футболу. Это будет зависеть от занятости по работе. Если буду занят в каких-то проектах, не смогу посетить матчи ЧМ. А возможно там работу предложат, тогда точно схожу на футбол. Пока скажу, что такая возможность остается", — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.