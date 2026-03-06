Тактаров готов вернуться в США ради футбола: «Год не был в Америке и совсем не скучаю»

Тактаров жил в США с 1994 по 2005 год, снимаясь в голливудских фильмах.
"Я уже год не был в Америке и совсем по ней не скучаю. Помню, как раньше мне реально не хватало американского образа жизни, каких-то идей, новых знакомств и всего остального. Это у меня закончилось еще в нулевых, а сейчас вообще не тянет. Лучше поеду куда-нибудь, где еще не был.
Если и вернусь в США, то летом на чемпионат мира по футболу. Это будет зависеть от занятости по работе. Если буду занят в каких-то проектах, не смогу посетить матчи ЧМ. А возможно там работу предложат, тогда точно схожу на футбол. Пока скажу, что такая возможность остается", — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.