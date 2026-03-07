Ричмонд
«Ты боишься Дэйну Уайта?» Боец UFC Царукян несколько раз солгал под детектором лжи

Российский боец UFC Арман Царукян несколько раз солгал, отвечая на вопросы под детектором лжи.

Источник: Getty Images

— Ты думаешь, что дал Махачеву самый тяжелый бой в карьере?

— Нет. Я думаю, Волкановски дал ему самый тяжелый бой в их первом поединке (ложь).

— Ты действительно настолько богат?

— Нет. Еще нет (ложь).

— Ты боишься президента UFC Дэйну Уайта?

— Нет (ложь).

— Ты когда-нибудь притворялся травмированным, чтобы избежать опасного боя?

— Да (ложь). Ну, теперь люди знают правду, — заявил Царукян в интервью ютуб-каналу Aviator.

Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.