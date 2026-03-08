Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой

О Джастине Гэтжи, Дастине Порье и Максе Холлоуэе, которые позже дрались за эту награду, такого не скажешь. Как и о Чарльзе Оливейре… Все они, безусловно, легенды мирового спорта, но никак не гангстеры! Совсем потерял былой статус тот пояс, который вводился на один бой. А сегодня стоит на кону уже в пятый раз.