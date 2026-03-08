Ричмонд
Дэйна Уайт объяснил, почему Джон Джонс не будет драться на турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Джон Джонс не рассматривался для участия в турнире в Белом доме.

Источник: Getty Images

Сегодня был объявлен полный кард турнира UFC, который состоится 14 июня в Белом доме. Несмотря на многочисленные слухи, которые подогревал сам Джонс, его не оказалось среди участников UFC Freedom 250, и Уайт объяснил, почему.

«Никогда, никогда, и я говорил об эттом уже тысячу раз, Джон Джонс не рассматривался в моей голове для боя в Белом доме.

“Во-первых, я уже объяснял, почему этого не будет. А во-вторых, какой-то парень снял, как Джонс говорит о своих бедрах, что они в ужасном состоянии. Джон Джонс ушел из спорта из-за бедер. Врачи говорят, что ему нужна замена тазобедренного сустава.

Так что это в дополнение ко всем остальным причинам, по которым я бы не стал. Вся эта история с Джонсом — полная чушь.

Что еще более безумно — Джон Джонс вышел и заявил: “Я сейчас веду переговоры по бою в Белом доме”, — сразу после того, как я уже отправил сообщение его адвокату: “Этого никогда не случится”, — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 326.