Дэйна Уайт объяснил, почему Джон Джонс не будет драться на турнире UFC в Белом доме

«Никогда, никогда, и я говорил об эттом уже тысячу раз, Джон Джонс не рассматривался в моей голове для боя в Белом доме.



“Во-первых, я уже объяснял, почему этого не будет. А во-вторых, какой-то парень снял, как Джонс говорит о своих бедрах, что они в ужасном состоянии. Джон Джонс ушел из спорта из-за бедер. Врачи говорят, что ему нужна замена тазобедренного сустава.



Так что это в дополнение ко всем остальным причинам, по которым я бы не стал. Вся эта история с Джонсом — полная чушь.



Что еще более безумно — Джон Джонс вышел и заявил: “Я сейчас веду переговоры по бою в Белом доме”, — сразу после того, как я уже отправил сообщение его адвокату: “Этого никогда не случится”, — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 326.