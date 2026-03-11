Тактаров назвал трех лучших бойцов в истории UFC: россиян среди них нет

«На данный момент Джон Джонс — лучший боец в истории UFC. Кто рядом? Наверное, Спайдермен (Андерсон Силва), Конор Макгрегор. Ну и можно добавить пару человек из начала 2000-х, какого-нибудь Жоржа Сен-Пьера. Но меня он почему-то никогда не впечатлял, хотя стадионы собирал огромные, по-моему, даже рекорд по посещаемости был. А так все они в принципе одинаковые. Спайдермен, Джонс и Конор — тройка получается», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».
Джонс — бывший чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе, американец одержал 28 побед (11 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение, которое было аннулировано из-за дисквалификации соперника. Силва — экс-чемпион среднего дивизиона, владевший поясом рекордные 2457 дней, он выиграл 16 титульных боев подряд. Макгрегор — первый в истории боец, одновременно владевший поясами в двух весовых категориях (полулегкой и легкой).