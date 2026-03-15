Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Ярослав не успел укрыться от дрона

Молодому человеку был 21 год.

Источник: Спорт-Экспресс

Ярослав Дацик, сын известного бойца Вячеслава Дацика, погиб в зоне специальной военной операции. Как стало известно «СЭ», это произошло в результате атаки FPV-дрона во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

По словам очевидца, Ярослав и еще один боец не успели укрыться и остались на открытой местности.

Ярославу был 21 год. В феврале 2024 года он вместе с отцом подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Вячеслава Дацика, они вошли в состав 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и были расквартированы в Ульяновске.

До участия в спецоперации Ярослав, по словам отца, помогал ему с тренировками и вел обычную жизнь молодого человека.

Вячеслав Дацик — известный российский боец смешанных единоборств и боксер по прозвищу Рыжий Тарзан. На его счету победы над Андреем Орловским, Александром Емельяненко и Антонио Бигфутом Силвой.

В июле 2025-го ТАСС сообщал, что Дацик-старший продолжает службу в зоне СВО и не планирует возвращаться в спорт. У Вячеслава есть также две дочери: 17-летняя Василиса и четырехлетняя Валькирия-Злата.