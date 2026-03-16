Ирландский боец UFC заявил, что не верит в травму Махачева

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри, который считается одним из главных претендентов на титульный бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым, заявил, что не верит в сообщения о травме руки россиянина. Его слова приводит Red Corner MMA в соцсети Х.
Ранее чемпион UFC в легком весе Илия Топурия, которому предстоял поединок с россиянином Махачевым на турнире UFC в Белом доме, заявил, что последний сбежал с боя. После турнира UFC 326 президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции опроверг информацию о планировавшемся поединке на Белом доме, однако подтвердил, что Махачев получил травму руки.
«Я тоже это слышал, но не верю. Не знаю, чему верить. Не могу себе представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком (Делла Маддаленой) — может, это произошло во время верховой езды? Думаю, это просто отговорки. Все в нем сейчас говорит мне о том, что Ислам не хочет со мной драться. Он делает то, что обычно делают все чемпионы, когда завоевывают пояс», — заявил Гэрри.
Накануне, 14 марта, журналист Рубен Картер в соцсети Х рассказал, что бой ирландца и Махачева запланирован на 30 мая в Саудовской Аравии на турнире UFC 329 и стороны подписали контракт на проведение поединка.
Махачеву 34 года. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, когда победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. За карьеру в ММА россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
У 28-летнего Гэрри — 17 побед и одно поражение.