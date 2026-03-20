Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в октагон. Об этом сообщает издание The Sun.
В октябре 2025 года Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он трижды не явился на сдачу допинг-проб в 2024 году. Его действия расценили как нарушение в предоставлении информации о своем местонахождении. Период отстранения Макгрегора начался 20 сентября 2024 года и завершился 20 марта 2026 года.
Ирландец ориентировочно должен выйти на бой 11 июля в рамках турнира UFC 330 в Лас-Вегасе. По информации источников, переговоры представителей Макгрегора с руководством чемпионата прошли позитивно.
Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.