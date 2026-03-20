Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC

В октябре 2025 года Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он трижды не явился на сдачу допинг-проб в 2024 году. Его действия расценили как нарушение в предоставлении информации о своем местонахождении. Период отстранения Макгрегора начался 20 сентября 2024 года и завершился 20 марта 2026 года.