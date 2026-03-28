Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это “Ночным ведьмам” — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Ранее Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать».
«Женщины слабые? Скажи это моей сестре — она командир воздушного судна. Или скажи это “Ночным ведьмам” — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями, а затем садились в полной темноте без огней.
За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Ну давай, расскажи им, кто сильнее. Все зависит от воспитания. Можно вырастить мужчину беспомощным, не способным ни на что.
Боевые искусства — это традиция воина, где нет разделения на мужчину и женщину. Есть только само искусство. Именно поэтому люди тренируются — чтобы стать более грациозными, сильными и мудрыми. И чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу", — написала в социальных сетях Шевченко.
