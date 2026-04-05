Чеченский боец за три минуты «задушил» соперника в UFC

Турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Абдул-Рахман Яхьяев одержал победу над бразильцем Брендсоном Рибейро на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Спортсмены встретились в рамках полутяжелой весовой категории (до 93 кг) в основном карде шоу в Лас-Вегасе.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Яхьяев быстро завладел инициативой и под конец третьем минуты «забрал» спину соперника. Когда представитель Турции закрыл удушающий прием, Рибейро просигнализировал о сдаче.

25-летний уроженец Чечни одержал вторую победу под эгидой UFC. В профессиональных ММА он выиграл все девять поединков, восемь из них — досрочно.

Рибейро уступил в третий раз подряд. На счету 29-летнего бразильца теперь 17 побед при 10 поражениях и одном поединке без результата.

В предварительном карде турнир осетинский боец Азамат Бекоев проиграл во второй раз подряд. Представитель России в рамках среднего веса (до 83,9 кг) уступил американцу Трейшону Гору удушающим приемом в третьем раунде.

Теперь на счету 30-летнего Бекоева 20 побед при пяти поражениях. Гор прервал серию из двух проигранных поединков. Всего в активе 31-летнего американца шесть побед при четырех поражениях.