Ульберг нокаутировал Прохазку в бою за вакантный титул UFC

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка досрочно уступил новозеландцу Карлосу Ульбергу в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.
Главное событие турнира UFC 327 в Майами завершилось нокаутом в первом раунде.
Титул стал вакантным после перехода бразильца Алекса Перейры в тяжелый дивизион.
Прохазка ранее уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Рекорд нового обладателя пояса Ульберга — 15 побед и одно поражение.
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех.