Царукян поднялся на 13-ю строчку в рейтинге UFC

Царукян поднялся в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян поднялся на две строчки в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщается на сайте организации.

В обновленной версии рейтинга Царукян занял 13-ю строчку. На 15-е место поднялся новозеландец Карлос Улберг, который в воскресенье в главном событии турнира UFC 327 в Майами нокаутировал чеха Иржи Прохазку в первом раунде поединка за вакантный титул UFC в полутяжелой весовой категории.

В рейтинге полутяжелого веса россиянин Азамат Мурзаканов опустился на две строчки и теперь занимает восьмую позицию. В воскресенье боец потерпел досрочное поражение от бразильца Пауло Косты на 327-м номерном турнире UFC в Майами. Поединок закончился техническим нокаутом в третьем раунде.

Царукяну 29 лет, на его счету 23 победы и три поражения в ММА.