Царукян поднялся на 13-ю строчку в рейтинге UFC

В рейтинге полутяжелого веса россиянин Азамат Мурзаканов опустился на две строчки и теперь занимает восьмую позицию. В воскресенье боец потерпел досрочное поражение от бразильца Пауло Косты на 327-м номерном турнире UFC в Майами. Поединок закончился техническим нокаутом в третьем раунде.