Досудебное урегулирование виски

«Я сказал ему: “Конор, водка — отлично продающийся продукт, и мы должны вернуться к этой идее позже. Но почему нужно делать водку в Исландии? Что они знают о водке? К тому же это очень дорогая страна, и расходы на производство там будут заоблачными. Зачем переплачивать за непонятное качество. В России я тебе организую куда более выгодную сделку”, — рассказал Лобов.— “Почему не подумать о виски?”— спросил я его. Я рассказал ему, насколько это перспективно, что кому, как не Макгрегору, делать ирландский виски, а он попросил провести исследовательскую работу и вернуться с проектом». Далее, по версии Лобова, он встретился с неким Иваном, вместе с которым когда-то работал барменом в отеле. За годы Иван сумел подняться до уровня управляющего, обзавелся знакомствами и свел Лобова с нужными людьми. В итоге Лобов «собрал» сделку, договорившись и с потенциальными инвесторами, и с предполагаемыми непосредственными производителями продукта. По словам Лобова, Макгрегор предлагал ему за его работу $1 млн, но тот отказался, посчитав, что у друзей денег не берут.