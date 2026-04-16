Две легенды UFC назвали фанатов ММА из Казахстана лучшими в мире: «Ни с кем не сравнить»

Сехудо: Страна с лучшими фанатами ММА? Казахстан!
Усман: Не стоит забывать ирландцев и британцев. Австралийцы тоже любят ММА.
Сехудо: Болельщиков из Казахстана ни с кем не сравнить. Таким других в мире нет. Иногда они ведут себя не как фанаты, а как фанатики. Они обожают Шавката Рахмонова.
Усман: Русские?
Сехудо: Они не лучше, чем сумасшедшие ребята в Казахстане.
Усман: Слушай, я даже соглашусь с тобой. Когда был шанс, что я подерусь с Рахмоновым, то в моих соцсетях все было забито флагами Казахстана. Любой пост — и сразу же пять тысяч комментариев с флагами Казахстана, — сказал Усман в своем подкасте Pound4Pound.