Две легенды UFC назвали фанатов ММА из Казахстана лучшими в мире: «Ни с кем не сравнить»

Бывшие чемпион UFC Генри Сехудо и Камару Усман похвалили болельщиков в одной из стран СНГ.

Источник: Getty Images

Сехудо: Страна с лучшими фанатами ММА? Казахстан!

Усман: Не стоит забывать ирландцев и британцев. Австралийцы тоже любят ММА.

Сехудо: Болельщиков из Казахстана ни с кем не сравнить. Таким других в мире нет. Иногда они ведут себя не как фанаты, а как фанатики. Они обожают Шавката Рахмонова.

Усман: Русские?

Сехудо: Они не лучше, чем сумасшедшие ребята в Казахстане.

Усман: Слушай, я даже соглашусь с тобой. Когда был шанс, что я подерусь с Рахмоновым, то в моих соцсетях все было забито флагами Казахстана. Любой пост — и сразу же пять тысяч комментариев с флагами Казахстана, — сказал Усман в своем подкасте Pound4Pound.