Американская авиакомпания прокомментировала снятие российского бойца MMA с рейса

В американской авиакомпании American Airlines прокомментировали снятие российского бойца смешанного стиля (MMA) Армана Царукяна с рейса. Об этом сообщает MMA Fighting.

Источник: РИА "Новости"

В American Airlines заявили, что спортсмен отказался соблюдать федеральные требования и выполнять указания экипажа на борту, включая требование оставаться на своих местах во время руления самолета.

Царукяна выгнали из самолета из-за использование телефона 17 апреля. Инцидент произошел на рейсе American Airlines в штате Филадельфия (США). Царукян находился в салоне с несколькими друзьями. Отмечалось, что кто-то из компании бойца также воспользовался откидным столиком в это время.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На счету спортсмена 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше