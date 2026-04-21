Легенда UFC: «У Царукяна ноль шансов победить Ковингтона»

Ранее Царукян бросил вызов американцу по правилам вольной борьбы в лиге RAF.
— Арман сможет победить Колби по борьбе в RAF?
— Нет, ни за что! Вы серьезно об этом спрашиваете? Ноль шансов. Джорджио Пуллас — неплохой борец и сильный парень. Арман и Пуллас примерно одного уровня. Но Колби был борцом топ-класса в колледже и выступал в более тяжелом дивизионе. Для борца Ковингтон все еще молод и продолжает тренироваться. А мне уже 47 лет.
Я понимаю, что в борьбе всякое может случиться. Но у Колби есть опыт, чтобы победить на тоненького, если что-то пойдет не так. Царукян хорош, я не спорю. Он начинал тренироваться в Грузии и борется с детства. Но Колби по-прежнему выступает и умеет действовать на ковре агрессивно. Он остается элитным спортсменом, а я просто занимаюсь джиу-джитсу трижды в неделю. К Царукяну я не отрабатывал борьбу, чтобы не травмироваться. Мне понравилось выступить на официальном турнире, но против Колби все будет совсем иначе, — сказал Фейбер в интервью Ариэлю Хельвани.