Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме хвалил Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме вспомнил российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Президент США представил в Овальном кабинете единоборцев, которые будут соревноваться напротив Белого дома 14 июня.

Трамп пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей. «Думаю, это будет крупнейшее событие в Белом доме. Это самые лучшие бойцы в мире», — представил гостей Трамп.

Одному из будущих участников он напомнил о поражении от Нурмагомедова. «У него был сложный бой с этим парнем. Тот еще бой», — сказал Трамп.

«Я был его 29-м», — кивнул Джастин Гейджи, которого Нурмагомедов победил удушающим приемом в октябре 2020 года.