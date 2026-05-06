Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме хвалил Хабиба

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме вспомнил российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Президент США представил в Овальном кабинете единоборцев, которые будут соревноваться напротив Белого дома 14 июня.
Трамп пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей. «Думаю, это будет крупнейшее событие в Белом доме. Это самые лучшие бойцы в мире», — представил гостей Трамп.
Одному из будущих участников он напомнил о поражении от Нурмагомедова. «У него был сложный бой с этим парнем. Тот еще бой», — сказал Трамп.
«Я был его 29-м», — кивнул Джастин Гейджи, которого Нурмагомедов победил удушающим приемом в октябре 2020 года.