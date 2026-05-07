«Нам нужно укреплять казахстанский кард». Глава АСА — о бое Резникова и Гаджиева

Президент АСА Магомед Бибулатов в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым рассказал, почему промоушен решил устроить поединок Артема Резникова и Заура Гаджиева на турнире АСА 205 в Казахстане.

Источник: ТАСС

Бой между Гаджиевым и Резниковым состоится 17 июля.

"Нам нужно укреплять казахстанский кард. Первый турнир после Омска — это Казахстан. Хочется второй турнир там сделать покруче. Этот бой интересно провести именно там. У ребят были разногласия насчет веса: Заур не можете сделать 70 кг, а Артем не хочет подниматься в 77. Но сейчас этот вопрос решили.

Очень трудно будет контролировать этих бойцов, потому что там реальный конфликт. Надеемся, что все, что у них есть, решится только в клетке. До этого постараемся контролировать ребят — вроде до этого у нас всегда получалось", — сказал Бибулатов.