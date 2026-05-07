Салихов снялся с турнира UFC Fight Night 277

Российский боец Муслим Салихов не примет участия в турнире UFC Fight Night 277 в Макао из-за травмы. Об этом он сообщил в соцсети.

Источник: Getty Images

«К сожалению, ожидание и реальность не всегда совпадают, и травмы случаются, когда ты этого не ожидаешь. Сегодня врачи сделали операцию на локотке. Восстановление займет пару недель, и я скоро буду в строю. Сожалею, что этот бой не увидят фанаты UFC, но я обязательно вернусь, еще покажу хорошие бои», — написал Салихов, выложив фото из больничной палаты.

UFC Fight Night 277 пройдет 30 мая, соперником россиянина должен был стать австралиец Джек Мэтьюз.

Салихов последний бой провел против американца Нила Мэгни в сентябре 2025 года на UFC Fight Night 260, проиграв сабмишном в третьем раунде.