Салихов снялся с турнира UFC Fight Night 277

«К сожалению, ожидание и реальность не всегда совпадают, и травмы случаются, когда ты этого не ожидаешь. Сегодня врачи сделали операцию на локотке. Восстановление займет пару недель, и я скоро буду в строю. Сожалею, что этот бой не увидят фанаты UFC, но я обязательно вернусь, еще покажу хорошие бои», — написал Салихов, выложив фото из больничной палаты.