Безвыгодная ситуация: Волков рискует всем в поединке с Акостой

Утром 10 мая в Ньюарке состоится турнир UFC 328, в главном событии которого Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, проведет защиту пояса в среднем весе против Шона Стрикленда. Также в основном карде выступит еще один боец из России Александр Волков, которому предстоит поединок против Вальдо Кортеса-Акосты. О перспективах Александра и важности этого боя — в материале «Известий».
Тернистый путь
Для Драго, как называют Александра, этот поединок станет 51-м в профессиональной карьере и 19-м в UFC. Волков дебютировал в промоушене в ноябре 2016-го, с тех пор несколько раз был очень близок к титульному бою, но за пояс до сих пор не побился. Одержав на старте четыре яркие победы, он запнулся о Деррика Льюиса. Американец проигрывал все раунды, но в самом конце поймал и нокаутировал Александра.
Одержав еще три победы в четырех поединках, Волков снова приблизился к титульному шансу, но для этого необходимо было одолеть Сирила Гана. Француз перестрелял Драго и забрал победу, снова отложив притязания россиянина на пояс. Александр не сдался и выиграл еще пять раз в шести поединках. В декабре 2024-го у него состоялся реванш с Ганом, который завершился поражением Волкова раздельным решением судей. Многие назвали результат несправедливым, но титульный шанс снова получил Ган, а не Волков.
Волков реабилитировался победой над Жаилтоном Алмейдой, благодаря которой он мог бы стать следующим претендентом. Однако в тот же вечер Ган попал Тому Аспиналлу пальцем в глаз, а бой признали несостоявшимся. К незамедлительному реваншу англичанин оказался не готов, и в UFC назначили бой в Белом доме за временный титул между Ганом и Алексом Перейрой. Волкова снова проигнорировали, а вместо этого предложили ему побиться с Вальдо Кортесом-Акостой, который параллельным курсом набрал очень хороший ход.
Доминиканец оказался в UFC в 2022 году и поначалу никакого потенциала в нем не видели. Он побеждал скучными решениями, «перетыкивая» оппонентов в стойке. В первых девяти поединках он выиграл семь раз и все по очкам. Настоящее перерождение Акосты случилось после поражения от Сергея Павловича. Валдо уступил россиянину без шансов и что-то изменил в своем стиле, что позволило ему перейти из середняков в топы.
Сначала Акоста спустя неделю после боя Гана и Аспиналла нокаутировал Анте Делию, спарринг-партнера британца. Ирония заключалась в том, что Вальдо оформил нокаут после того, как соперник попал ему в глаз. Показав, что даже после такого инцидента можно продолжить бой и победить. Так Акоста еще сильнее дискредитировал Аспиналла перед фанатами.
Превосходство по всем компонентам
Уже через три недели Вальдо снова вышел в клетку против Шамиля Газиева. Акоста на коротком уведомлении заменил травмировавшегося Сергея Спивака и неожиданно для всех нокаутировал Газиева в первом раунде. Почувствовав кураж, Акоста выразил готовность выступить еще раз до конца года, но ему предложили встретиться с Дерриком Льюисом уже в январе 2026-го.
Естественно, Акоста снова оформил нокаут и заявил о себе как о новом полноправном претенденте. Если Волков не принимал бои в надежде на справедливость руководства UFC, то Акоста просто штамповал победы и не планировал останавливаться. Волкову сказали, что если Вальдо победит еще раз, то обгонит его в очереди — тогда Александру пришлось согласиться на поединок с Акостой.
Однако время показало, что бой, казалось бы, двух главных претендентов ни на что не повлияет. Победитель этого противостояния точно не станет следующим, кто сразится за пояс. После поединка между Ганом и Перейрой лучший в этой паре встретится с неоспоримым чемпионом Томом Аспиналлом. Более того, в Белом доме также случится бой между Джошем Хокитом и Дерриком Льюисом. Если Хокит победит, в UFC также захотят увидеть его против чемпиона.
При этом сомневаться в победе Волкова над Акостой не приходится. Александр превосходит соперника во всех компонентах. Он более разносторонний ударник, способный держать на дистанции любого оппонента, и в отличие от Вальдо россиянин хорош не только боксом, но и работой ног. Забороть Волкова у Акосты вряд ли получится. Доминиканец показывал партер в UFC, но единственный успешный случай был против тхэквондиста Робелиса Деспейна, абсолютно ничего не умеющего на канвасе.
— Честно говоря, я вообще не понимаю политику UFC в отношении меня, потому что иногда слышу разные вещи о будущем в UFC, — рассказывал журналистам Александр Волков. — Ситуация такова, что мне дают соперников, чтобы проверить, готовы ли они к титулу UFC или нет. Так было и с Алмейдой. У него была хорошая победная серия, они поставили его на бой со мной, а после следующего боя уволили.
В России всегда ждут боев Волкова, и поединок на UFC 328 посмотрят многие. Однако турнирных перспектив этот бой практически не несет. Победил — будешь ждать еще неопределенное количество месяцев, проиграл — точно выбываешь из титульной гонки.
Илья Андреев