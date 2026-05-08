Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян будет запасным в чемпионском бою UFC в Белом доме

В главном поединке этого турнира сойдутся чемпион UFC в среднем весе Илия Топурия и Джастин Гэтжи. Царукян может заменить кого-то из них в случае травмы.

Источник: Getty Images

Российско-армянский боец Арман Царукян будет запасным бойцом в главном поединке турнира UFC в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Турнир UFC пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом и будет приурочен к 250-летию США. В главном бою в нем встретятся чемпион UFC в легком весе Илия Топурия из Испании и американец Джастин Гэтжи.

29-летний Царукян последний раз выступал в UFC в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом Дэна Хукера в главном бою турнира в Катаре. На счету спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.

Царукян занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе и 13-е в рейтинге вне зависимости от весовой категории (p4p).

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше