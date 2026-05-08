Царукян будет запасным в чемпионском бою UFC в Белом доме

Российско-армянский боец Арман Царукян будет запасным бойцом в главном поединке турнира UFC в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.
Турнир UFC пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом и будет приурочен к 250-летию США. В главном бою в нем встретятся чемпион UFC в легком весе Илия Топурия из Испании и американец Джастин Гэтжи.
29-летний Царукян последний раз выступал в UFC в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом Дэна Хукера в главном бою турнира в Катаре. На счету спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.
Царукян занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе и 13-е в рейтинге вне зависимости от весовой категории (p4p).