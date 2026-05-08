«Думал, они просто поорут»: глава UFC о стычке между Чимаевым и Стриклендом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что не ожидал стычки между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.
В четверг состоялась пресс-конференции бойцов перед их поединком в рамках турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Во время дуэли взглядов между представителем ОАЭ и американцем случилась словесная перепалка, после чего Чимаев ударил ногой Стрикленда. Бойцов разняли охранники и увели со сцены.
«Я думаю, что он ударил его между ног. Охранник попробовал вступиться, я держал руки и вообще не думал, что он ударит. Думал, что он ничего не сделает, просто они поорут друг на друга. Это последний наш провал на этой неделе», — сказал Уайт в эфире с блогером Ниной Драмой в соцсети Х.
В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в активе 32-летнего бойца 15 побед в 15 поединках.
На счету 35-летнего Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024 года.