Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думал, они просто поорут»: глава UFC о стычке между Чимаевым и Стриклендом

Уайт заявил, что не ожидал стычки между Чимаевым и Стриклендом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что не ожидал стычки между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

В четверг состоялась пресс-конференции бойцов перед их поединком в рамках турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Во время дуэли взглядов между представителем ОАЭ и американцем случилась словесная перепалка, после чего Чимаев ударил ногой Стрикленда. Бойцов разняли охранники и увели со сцены.

«Я думаю, что он ударил его между ног. Охранник попробовал вступиться, я держал руки и вообще не думал, что он ударит. Думал, что он ничего не сделает, просто они поорут друг на друга. Это последний наш провал на этой неделе», — сказал Уайт в эфире с блогером Ниной Драмой в соцсети Х.

В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в активе 32-летнего бойца 15 побед в 15 поединках.

На счету 35-летнего Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше