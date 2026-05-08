Чимаев и Стрикленд показали одинаковый вес перед чемпионским боем UFC

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и американец Шона Стрикленд успешно прошли процедуры взвешивания перед предстоящим поединком.
Оба бойца показали одинаковый вес — 83,9 кг.
Поединок Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который пройдет в ночь на 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси).
32-летний Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе в августе 2025 года, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР. Он выиграл все свои 15 боев в ММА, в том числе девять в UFC.
На счету 35-летнего Стрикленда 30 побед и семь поражений, в 2023—2024 годах он был чемпионом UFC в среднем весе.
