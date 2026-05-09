Порье считает, что Амосов станет следующим чемпионом UFC в полусреднем весе: «Он самый похожий на Хабиба боец, которого я когда-либо видел»

"Если где-то есть линия, кто станет будущим чемпионом в полусреднем весе, и в ней вы найдете Амосова, то можно ставить, что он станет чемпионом…
Он самый похожий на Хабиба [Нурмагомедова] боец, которого я когда-либо видел. Его борьба — самая похожая на Хабиба из всех, что я когда-либо видел", — сказал Порье.
Амосов дебютировал в UFC в декабре 2025-го — в первом раунде задушил Нила Мэгни. На UFC 328, который пройдет в ночь на 10 мая, он подерется с Йоэлем Альваресом.
Амосов — о бое с Мэгни: «Я говорил: “Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего”.