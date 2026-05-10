Тактаров дал совет российскому бойцу UFC Волкову

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков должен психологически отдохнуть перед дальнейшими поединками. Такое мнение ТАСС высказал бывший обладатель титула UFC Олег Тактаров.
Как ранее сообщал ТАСС, Волков победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328 единогласным решением судей.
«Дэйна (глава UFC Дэйна Уайт — прим. ТАСС) вернул ему одолжение, которое обещал, — сказал Тактаров. — Дальше Волкову надо сейчас эмоционально отдохнуть, потому что в таком возрасте ты подчиняешь свою жизнь боям, строгой дисциплине. Сейчас надо как-то отдохнуть, набраться энергии. Хуже не было бы, если я там оказался бы в раздевалке перед боем. Потому что Саша умеет проигрывать только себе, у всех остальных он выигрывает».
Волков в декабре 2024 года проиграл очень спорным судейским решением французу Сирилю Гану.
Чемпионом UFC в тяжелом весе, в котором выступает Волков, является британец Том Аспиналл. Волкову 37 лет, на его счету теперь 40 побед при 11 поражениях в ММА.