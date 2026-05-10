Менеджер Волкова заявил, что боец заслужил бой за титул UFC

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заслужил провести чемпионский бой. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Иван Банников.
Как ранее сообщал ТАСС, Волков победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328 единогласным решением судей.
«Это зависит от боя Алекс Перейра — Сириль Ган. Бой за титул? Конечно, Саша давно заслужил титульник. Еще два боя назад», — сказал Банников.
Чемпионом UFC в тяжелом весе, в котором выступает Волков, является британец Том Аспиналл. Волкову 37 лет, на его счету 40 побед при 11 поражениях в ММА.
