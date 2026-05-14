Российский боец Мусаев проведет повторный бой за титул чемпиона PFL

Соперником Мусаева станет непобежденный американец Тэд Джин. Бой пройдет 25 июля в Вашингтоне.

Источник: РБК Спорт

Российский боец ММА Шамиль Мусаев проведет поединок за чемпионский титул Professional Fighters League (PFL) в полусреднем весе. Об этом сообщает пресс-служба PFL.

Его соперником станет непобежденный американец Тэд Джин. Бой пройдет 25 июля на турнире в Вашингтоне.

В феврале Мусаев уже сражался за титул PFL в полусреднем весе с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым и потерпел поражение единогласным решением судей.

После боя 29-летний Курамагомедов объявил о завершении карьеры и ушел из октагона непобежденным (14 побед подряд), оставив пояс вакантным.

На счету 32‑летнего Мусаева 18 побед, одно поражение и одна ничья.

Его соперник, 27-летний американец Тэд Джин, имеет в активе 11 побед в 11 боях.