Зверские дамы

Блогер Джейк Пол, которого прославило внезапное увлечение боксом, вылившееся в целую серию поединков с известными профессионалами вида, недавно дал понять, что, после того как на излете прошлого года ему свернул челюсть британский супертяж Энтони Джошуа, снова на ринг сам он, скорее всего, уже никогда не выйдет. Но его промоутерская компания MVP деятельность сворачивать не собирается. В ее портфолио уже три десятка шоу — с Полом в роли главного действующего лица и без него. Были среди них и заметные, и совершенно рядовые. Но, кажется, с тем турниром, что пройдет в субботу в Intuit Dome в Лос-Анджелесе, предприимчивый ютубер угодил в яблочко. Во всяком случае, в последние дни человеку, решившему посмотреть профильные бойцовские медиаресурсы, от него некуда было деться: сожрал все остальные инфоповоды, как голодная моль — старую шубу. И Netflix, который будет транслировать субботние выступления, тоже позиционирует вечер как что-то особенное. Все благодаря центральному событию.