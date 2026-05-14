Чемпион UFC заявил, что надеется на бой с Махачевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия выразил надежду на организацию боя с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Его слова передает ESPN.

Источник: Газета.Ру

«Ислам очень талантливый боец. Я уважаю его как спортсмена. Так что — что может быть лучше, чем проверить себя против такого человека, как Ислам? Все будут очень взволнованы этим поединком, и мне это нравится. Я люблю развлекать людей. Надеюсь, мой бой против Махачева состоится», — сказал Топурия.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше