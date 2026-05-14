Погребняк о бое с рэпером Гуди: «За 300 млн рублей подумал бы»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк допустил, что подрался бы с рэпером Гуди за 300 млн рублей.

Источник: Спортс‘’

Павел Погребняк: «Недавно встретил Гуди на одном мероприятии. Я знаком с ним, у него же отец работал администратором в нашей команде. Спросил его: “Зачем ты так моего товарища обидел?” Я про Кудряша. Он ответил: “Я вышел в октагон умирать. Я бы его убил”.

Федор Смолов: «Я говорю, он — постановщик. Чистый постановщик. Вчера посмотрел на него в медиабаскетболе. Он из себя корчит профика, спортсмена, но он не может мяч руками поймать. Баскетбольный, который большой».

Дмитрий Егоров: «Дзюба готовит с ним выйти за 30 млн. Ты бы согласился, если бы тебе дали 30 млн и ты за это получил ногой по лицу, как Кудряшов?».

Смолов: «Можно подумать. Но я считаю, что это не стоит того».

Погребняк: «Нолик забыли. За 300 млн подумал бы».

Смолов: «Дзюбе будет сложно с Джиганом. А в бою с Гуди я ставлю на Артема Сергеевича».

Погребняк: «За какую сумму вышел бы против Дзюбы? Братан, мы воспитанники “Спартака”, как мы можем выйти друг против друга».

Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.

