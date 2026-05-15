«Я устал проливать кровь. Буду разводить коров». Малыхин наглухо вырубил Кейна и завершил карьеру

15 ноября в Бангкоке состоялся турнир ONE Friday Fights 154, в главном событии которого Анатолий Малыхин встретился с Умаром Кейном. Бойцы бились за титул чемпиона в тяжелом весе, а поединок стал реваншем. В ноябре 2024-го Малыхин отдал Кейну пояс, проиграв раздельным решением судей.
Анатолий — первый обладатель трех чемпионских поясов в истории крупных промоушенов. Впервые он выиграл титул в тяжах (до 120 кг), одолев белоруса Кирилла Грищенко. Позже Малыхин защитил этот титул в бою с Арьяном Булларом. Также Анатолий стал чемпионом в полутяжелом (до 102 кг) и среднем (до 93 кг) весах — оба титула он отобрал у голландца Ренье Де Риддера.
Сенегалец Умар Кейн почти всю карьеру провел в ONE. У него шесть побед и одно поражение в лиге, а еще Кейн один раз побился по правилам кикбоксинга, победив нокаутом. Серьезной проверкой для Анатолия Кейн не выглядел, однако в первом поединке сотворил большой апсет. База Умара — борьба, причем не вольная или классическая, а национальная сенегальская.
В первом раунде Малыхин действовал первым номером, но Кейн здорово сохранял дистанцию, отпинываясь от Анатолия лоу-киками и фронт-киками. При этом иногда Кейн попадал и руками в голову. Россиянин же рассчитывал перевести соперника в партер, но никак не мог этого добиться. Во втором отрезке Анатолий продолжил давить, а Кейн — отступать. Рефери несколько раз сделал Умару замечание, а Малыхин призывал его зарубиться в центре клетки, но сенегалец не реагировал и продолжал пятиться. После того как соперники впервые зарубились в ближнем бою, Кейн начал активнее идти вперед, будто почувствовав уверенность.
В начале третьей пятиминутки Кейн включился: начал бить чаще, перестал отступать к канатам. Малыхин все еще был более инициативным, и в один из эпизодов сближения Умар попытался пройти в ноги россиянину — безуспешно. Анатолий же стал чаще попадать — сенегалец вновь вернулся в режим бездействия и, будучи зажатым в угол ринга, пропустил несколько точных ударов по лицу. При этом после одной из редких атак Кейна рассечение получил Малыхин. Однако пока россиянин все равно перестреливал соперника. Все три пятиминутки он забрал, но большого значения это не имело — в ONE судьи оценивают поединки не по раундам, а по общему впечатлению от всех 25 минут.
На третьей минуте четвертого раунда Анатолий все же закончил бой. После одного из попаданий Кейн поплыл, и Малыхин добил его в том самом углу, в котором сенегалец прятался от Малыхина. Сразу после поединка в ринге завязалась потасовка, инициированная секундантами Кейна. Огонь быстро погас, конфликт уладили, а Анатолий вернул статус тройного чемпиона мира и объявил о завершении карьеры: «Я перестал получать удовольствие от этого дела. Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время. Я закончил. Все, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Я устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец».