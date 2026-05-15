«Я устал проливать кровь. Буду разводить коров». Малыхин наглухо вырубил Кейна и завершил карьеру

В начале третьей пятиминутки Кейн включился: начал бить чаще, перестал отступать к канатам. Малыхин все еще был более инициативным, и в один из эпизодов сближения Умар попытался пройти в ноги россиянину — безуспешно. Анатолий же стал чаще попадать — сенегалец вновь вернулся в режим бездействия и, будучи зажатым в угол ринга, пропустил несколько точных ударов по лицу. При этом после одной из редких атак Кейна рассечение получил Малыхин. Однако пока россиянин все равно перестреливал соперника. Все три пятиминутки он забрал, но большого значения это не имело — в ONE судьи оценивают поединки не по раундам, а по общему впечатлению от всех 25 минут.