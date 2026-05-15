Махачев отреагировал на уход тройного чемпиона ONE Малыхина из ММА

Сегодня, 15 мая, Малыхин победил нокаутом сенегальца Умара Кейна и вернул себе пояс чемпиона ONE в тяжелом весе. Сразу после боя Анатолий объявил об уходе на пенсию.
«Малыхин — легенда», — написал Махачев в социальных сетях.
Анатолий Малыхин провел 16 боев в ММА и одержал 15 побед (все — досрочно).
