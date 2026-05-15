Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев отреагировал на уход тройного чемпиона ONE Малыхина из ММА

Российский боец, чемпион UFC Ислам Махачев отреагировал на решение своего соотечественника, тройного чемпиона ONE Анатолия Малыхина, завершить карьеру в смешанных единоборствах.

Источник: ONE Championship

Сегодня, 15 мая, Малыхин победил нокаутом сенегальца Умара Кейна и вернул себе пояс чемпиона ONE в тяжелом весе. Сразу после боя Анатолий объявил об уходе на пенсию.

«Малыхин — легенда», — написал Махачев в социальных сетях.

Анатолий Малыхин провел 16 боев в ММА и одержал 15 побед (все — досрочно).

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше