Роузи за 17 секунд победила Карано на турнире MVP

Американка Ронда Роузи победила соотечественницу Джину Карано в главном бою турнира промоушена Most Valuable Promotions (MVP).

Источник: Anadolu via Reuters Connect

Поединок прошел в женском полулегком весе — до 65,8 кг.

Через 6 секунд после стартового гонга Роузи сделала проход в ноги и провела рычаг локтя, вынудив соперницу постучать трижды. Поединок длился 17 секунд.

39-летняя Роузи не выходила в октагон 10 лет. На ее счету теперь в профессиональных ММА 13 побед и 2 поражения.

44-летняя Карано вернулась в бои спустя 17 лет. По словам спортсменки, она за несколько месяцев похудела на 45 кг, чтобы уложиться в вес и принять участие в этом турнире. Ее рекорд в смешанных единоборствах — 7−2.

Арену «Интуит Доум» в Лос-Анджелесе, где проходил первый турнир промоушена MVP, посетили более 14 тысяч человек. В со-главном бою американец Майк Перри победил соотечественника Нейта Диаса, а боем ранее бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отправил в нокаут экс-бойца UFC Фелипе Линса.