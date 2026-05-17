Макгрегор проведет бой с Холлоуэем на турнире UFC в Лас-Вегасе

Этот поединок станет для ирландца первым с 2021 года.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Мероприятие пройдет 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада). Для Макгрегора этот поединок станет первым с 2021 года и вторым против Холлоуэя. Спортсмены встречались в 2013 году на турнире UFC в Бостоне (штат Массачусетс), тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.

Холлоуэю 34 года, на его счету 27 побед при 9 поражениях в MMA. Американец — бывший чемпион UFC в полулегком весе, он владел поясом с 2017 по 2019 год, проведя три успешные защиты. После этого спортсмен трижды пытался вернуть титул, но дважды проиграл австралийцу Александру Волкановски, еще один раз уступил представителю Испании Илие Топурии.

