Нокаутом в первом раунде завершился бой казахстанца Николая Веретенникова в UFC

36-летний спортсмен выступил на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его бой с американцем Хаосом Уильямсом в полусреднем весе (до 77,1 кг) открыл основной кард.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уильямс в стойке потряс соперника. После этого Веретенников продержался несколько секунд, но пропустил еще серию ударов и потерял равновесие. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут на временной отметке 3 минуты 31 секунда.
Веретенников в UFC уступил четыре раза при двух победах. Всего в ММА казахстанец выиграл 14 поединков при восьми поражениях.
Уильямс прервал серию из двух проигрышей. За карьеру 32-летний американец одержал 16 побед при пяти поражениях.