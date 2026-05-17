Роузи получила 2,2 миллиона долларов за 17 секунд боя с Карано, Нганну — 1,5 миллиона

Калифорнийская спортивная комиссия опубликовала данные о гонорарах участников дебютного турнира MVP MMA, который прошел в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе.

Источник: Anadolu via Reuters Connect

Самый крупный гонорар вечера получила бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи. За победу над Джиной Карано американка заработала 2,2 миллиона долларов. Поединок завершился уже на 17-й секунде после болевого приема. Карано получила 1,05 миллиона долларов.

В третьем по значимости бою турнира бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну нокаутировал бразильца Филипе Линса в первом раунде. Камерунец заработал 1,5 миллиона долларов, а Линс — 100 тысяч.

В соглавном событии турнира Майк Перри победил Нейта Диаса техническим нокаутом после второго раунда. По данным комиссии, Диас получил 500 тысяч долларов, Перри — 400 тысяч.

Турнир стал первым ММА-ивентом под эгидой промоушена Most Valuable Promotions.

