Роузи получила 2,2 миллиона долларов за 17 секунд боя с Карано, Нганну — 1,5 миллиона

Самый крупный гонорар вечера получила бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи. За победу над Джиной Карано американка заработала 2,2 миллиона долларов. Поединок завершился уже на 17-й секунде после болевого приема. Карано получила 1,05 миллиона долларов.
В третьем по значимости бою турнира бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну нокаутировал бразильца Филипе Линса в первом раунде. Камерунец заработал 1,5 миллиона долларов, а Линс — 100 тысяч.
В соглавном событии турнира Майк Перри победил Нейта Диаса техническим нокаутом после второго раунда. По данным комиссии, Диас получил 500 тысяч долларов, Перри — 400 тысяч.
Турнир стал первым ММА-ивентом под эгидой промоушена Most Valuable Promotions.