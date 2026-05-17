Возвращение легенды: Конор Макгрегор проведет бой в UFC с Холлоуэем

Легендарный ирландец Конор Макгрегор возобновил карьеру. Боец проведет поединок на ивенте UFC 329 в Лас-Вегасе с Максом Холлоуэем, сообщил президент промоушена Дана Уайт.
«Снова сделаю из тебя посмешище»
Для ирландца и американца этот бой станет вторым. Они уже встречались в 2013 году в рамках UFC Fight Night 26. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.
Спустя 13 лет спортсмены все же проведут реванш. 11 июля они встретятся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 329. Поединок пройдет в полусреднем дивизионе с весовым лимитом до 77 килограммов.
Конор, как опытный промоутер, моментально начал привлекать внимание к себе в социальных сетях.
«Я снова сделаю из тебя посмешище, детка», — прокомментировал он публикацию Холлоуэя о бое.
Американец не смог ответить столь же изящно. «Мы все узнаем субботним вечером», — написал Макс.
Именно поединок Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием ивента. Однако будут в главном карде и другие любопытные бои.
Например, в легком весе Бенуа Сен-Дени сразится с Пэдди Пимблеттом, в легчайшем Кори Сэндхаген встретится с Марио Баутистой.
Пятилетняя пауза и дисквалификация из-за антидопинговых правил
Вряд ли кто-то всерьез ожидал, что Конор вернется в профессиональный спорт: свой последний поединок он провел еще в 2021 году, уступив Дастину Порье из-за перелома ноги.
Ирландец был близок к возобновлению карьеры в 2024-м, когда стало известно о его предстоящем бое с Майклом Чендлером на UFC 303. Правда, Макгрегор снялся из-за травмы.
Примечательно, что, по информации New York Post, ирландец сейчас просил промоушен устроить ему встречу именно с Чендлером, а не с Холлоуэем. Но своего добиться он не смог.
В октябре следующего года стало известно о дисквалификации Конора за нарушение антидопинговых правил: его наказали отстранением на 18 месяцев из-за непредоставления данных о своем местоположении. В течение 2024 года боец трижды не выполнил данное условие, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал.
Но даже эта проблема не стала для него основанием для завершения карьеры. Срок дисквалификации истек в марте этого года, и Конор сразу же объявил о возвращении в UFC.
«Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасать индустрию боев! Смотрите и платите. Мак всех вас любит — для меня это честь и легкая работа, это просто. Я делаю этот бойцовский бизнес играючи — наблюдайте за божественной магией, когда я дерусь», — написал он в социальной сети.
После этого заявления допинг-офицеры стали гораздо тщательнее следить за ирландцем: в 2026 году он сдал 11 проб и стал самым тестируемым бойцом в UFC.