Александр Емельяненко: «Самочувствие улучшается с каждым днем, скоро буду без палочки ходить»

Ранее Емельяненко в качестве гостя посетил московский турнир лиги Ural FC. Сейчас 44-летний экс-боец продолжает восстановление после операции на позвоночнике.
— Ural FC — не чужая мне лига. Хорошая и замечательная лига, проводит хорошие бои. Здесь я должен был драться с Вячеславом Дациком, но ввиду моей травмы и других событий этот бой до сих пор не состоялся. Сейчас я вижу, что ребята-организаторы занимаются хорошим делом. Я просто приезжаю и поддерживаю как спортсменов, так и организаторов.
— Как у вас сейчас дела со здоровьем? Палочка в руках для стиля или ходьбы?
— У меня невралгия. Ты в голове шагаешь и делаешь шаг, а я шагаю, но нога остается на месте. У тебя сигнал сразу идет из головы в ногу, а у меня путается. Палочка как опора. Если сконцентрироваться и сосредоточиться, то я могу и без нее ходить. Но у меня стабилизации нет. Палочка меня поддерживает, хотя состояние и самочувствие улучшаются с каждым днем. Скоро должен палочку оставить и ходить без нее.
Пока идет восстановление, то бывает как улучшение и ухудшение в результате тренировок. Травма может воспалиться, а может успокоиться. У меня то воспалится и ноги откажут, то полегче себя чувствую, — сказал Емельяненко корреспонденту Sport24 Николаю Алексееву.