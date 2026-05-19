Главное событие года в российских ММА сорвано. Легендарный Шлеменко лишился соперника в ACA

Разумеется, для Шлеменко бой с Дипчиковым — гораздо более рискованный вариант. В случае поражения Эмееву едва ли кто-то упрекнул бы Александра в необоснованности его претензий на титул, зато неудача в поединке с ветераном из Болгарии может сильно ударить по акциях омича. С другой стороны, мы не знаем, о чем Шлеменко договорился с ACA. Возможно, он получит бой за пояс уже в случае победы над Дипчиковым. Александр сделал все от него зависящее, чтобы выступить на турнире в Омске, и в организации наверняка оценили это по достоинству.