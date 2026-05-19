Главное событие года в российских ММА сорвано. Легендарный Шлеменко лишился соперника в ACA

Эмеев травмирован, на замену выходит Дипчиков.

Источник: РИА "Новости"

16 июня в Омске на арене G-Drive состоится турнир ACA 204. В главном событии выступит местная легенда Александр Шлеменко, для которого предстоящий бой станет дебютным в лиге. Изначальным соперником сибиряка должен был стать первый номер рейтинга среднего веса ACA Рамазан Эмеев, однако накануне стало известно, что он получил травму, и на замену дагестанцу выйдет Никола Дипчиков из Болгарии.

Шлеменко 41 год, а завтра, 20 мая, исполнится 42. Со своими 68 победами в профи карьере Александр является одним из лидеров по этому показателю в мировых ММА. Всего на счету Шлеменко 86 поединков, но так вышло, что ранее он ни разу не выступал в сильнейшей организации России — ACA.

В руководстве лиги очень хотели видеть Шлеменко в своем ростере, и в 2026 году сторонам наконец удалось договориться об условиях сотрудничества. Под Александра собрали мощный по составу турнир ACA 204, а в соперники ему подобрали главного претендента на вакантный титул чемпиона в среднем весе. На кон в этом противостоянии организаторы поставили участие в поединке за пояс. Бой Шлеменко — Эмеев должен был стать чуть ли не крупнейшим событием сезона в российских ММА, но, к сожалению, Рамазан получил повреждение в самом конце тренировочного лагеря и был вынужден сняться.

Шлеменко, по всей видимости, не пожелал пропускать турнир в родном Омске, потому согласился на другого соперника — Николу Дипчикова.

Дипчикову 42 года, несмотря на возраст он продолжает активно выступать на высоком уровне. Болгарин считается одним из самых уважаемых бойцов ACA и занимает восьмую строчку сильнейших средневесов. На счету Николы семь побед при пяти поражениях в лиге. Свой последний бой Дипчиков провел в сентябре 2025-го, и поиграл тогда Ибрагиму Магомедову. До того болгарин вел серию из двух побед.

Разумеется, для Шлеменко бой с Дипчиковым — гораздо более рискованный вариант. В случае поражения Эмееву едва ли кто-то упрекнул бы Александра в необоснованности его претензий на титул, зато неудача в поединке с ветераном из Болгарии может сильно ударить по акциях омича. С другой стороны, мы не знаем, о чем Шлеменко договорился с ACA. Возможно, он получит бой за пояс уже в случае победы над Дипчиковым. Александр сделал все от него зависящее, чтобы выступить на турнире в Омске, и в организации наверняка оценили это по достоинству.

Иван Ковалев

Absolute Championship Akhmat (ACA): история одного из лучших промоушенов России
Смешанные единоборства сегодня являются прибыльным бизнесом, привлекающим зрителей к экранам своих гаджетов. Для спортсменов же это отличная площадка для самореализации. Одной из площадок, где отечественным бойцам дают шанс на развитие, уже более 10 лет является промоушен ACA. Расскажем о нем подробнее в нашем материале.
Читать дальше