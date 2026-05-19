Мендес: «Хабиб уничтожал всех парней на тренировках, кроме одного»

Хабиб провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.
«Хабиб уничтожал всех парней на тренировках. Он уничтожал всех во время спаррингов. Всех, кроме одного. Единственный человек, который действительно мог сделать что-то против Хабиба, — это Ислам Махачев. Ислам — единственный, кто мог дать бой Хабибу и даже где-то превзойти. Но в остальных случаях Хабиб просто размазывал соперников», — заявил Мендес в интервью LMA.
Россиянин Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. Он является чемпионом UFC в полусреднем весе.
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.