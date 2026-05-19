Мендес: «Хабиб уничтожал всех парней на тренировках, кроме одного»

«Хабиб уничтожал всех парней на тренировках. Он уничтожал всех во время спаррингов. Всех, кроме одного. Единственный человек, который действительно мог сделать что-то против Хабиба, — это Ислам Махачев. Ислам — единственный, кто мог дать бой Хабибу и даже где-то превзойти. Но в остальных случаях Хабиб просто размазывал соперников», — заявил Мендес в интервью LMA.