Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к Нурмагомедову из-за рекламы

Роскомнадзор сообщил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не имеет задолженности по обязательным отчислениям за распространение рекламы в интернете.
«По состоянию на 19 мая 2026 года, Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете», — сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
Информация о долге экс-чемпиона в 300 тыс. руб. появилась утром 19 мая в телеграм-канале «Mash на спорте». Как сообщал источник, Нурмагомедов не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, из-за чего рискует столкнуться с блокировкой счетов в России.
В 2024 году Mash и РЕН ТВ сообщали, что Федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн руб. В ФНС тогда пояснили, что задолженность образовалась по результатам выездной налоговой проверки, завершенной еще в 2023 году, и связана с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за 2019−2021 годы.
В 2025 году ФНС вновь выставила счет Нурмагомедову, на этот раз на 1,8 млн руб. Позже, как писал Mash, боец вышел из всех бизнесов в России, полностью свернул предпринимательскую деятельность на родине и перевел свои инвестиции и активы в Объединенные Арабские Эмираты.
Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Российский боец ушел непобежденным — 29 побед в 29 боях. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.