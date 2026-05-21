Тактаров: «Распад СССР — точно не главная катастрофа века. Моя жизнь взлетела в небеса»

"После распада СССР моя жизнь просто взлетела в небеса. Я понимаю, что мои достижения в этой жизни были абсолютно невозможны при советском строе. У меня не было папы или мамы в партии, так что в те годы я вообще собирался электриком на завод идти. В итоге, я получил возможность заниматься тем, что мне реально нравится.
Могу понять пожилых людей, которые считают, что ушла советская стабильность. Возможно, для них это действительно плохо. С другой стороны, знаю достаточно примеров людей в возрасте, которые поднялись уже в новой России. Их внуки до сих пор не знают, как деньги растратить.
Распад СССР в моем понимании точно не главная катастрофа 20-го века. После него я смог поехать заграницу и делать то, что хочу. До этого в новой России я тоже нашел себя. Советский режим был такой же царской Россией только со словами о строительстве какого-то коммунизма. Возможно, при таких условиях я бы смог прожить, но в сравнении с нынешней страной это точно был не мой вариант", — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.