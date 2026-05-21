Тактаров: «Распад СССР — точно не главная катастрофа века. Моя жизнь взлетела в небеса»

Распад СССР в моем понимании точно не главная катастрофа 20-го века. После него я смог поехать заграницу и делать то, что хочу. До этого в новой России я тоже нашел себя. Советский режим был такой же царской Россией только со словами о строительстве какого-то коммунизма. Возможно, при таких условиях я бы смог прожить, но в сравнении с нынешней страной это точно был не мой вариант", — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.